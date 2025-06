La giornalista è finita nel mirino per alcuni post pubblicati prima del suo arresto in Iran: ecco cosa è successo.

Cecilia Sala è finita nel mirino sul web per alcuni post “fasci” pubblicati prima del suo arresto in Iran. Ecco cosa ha detto a riguardo la giornalista.

Cecilia Sala nel mirino: bufera sui post “fasci”

Come riporta Il Tempo, anni prima del suo arresto in Iran, sull’allora profilo Facebook di Cecilia Sala erano apparsi alcuni post “fasci”.

Oltre al saluto romano, in un contenuto la Sala, gran tifosa laziale, ha scritto: “Daje SS Lazio. E con ss intendo schutzstaffel!” In riferimento all’organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco. Sul web si è scatenata la polemica, secondo alcuni c’è un collegamento tra Cecilia Sala e l‘estrema destra. A cercare di smorzare la polemiche, la stessa giornalista, ecco cosa ha detto in merito.

Cecilia Sala: “Era solo uno scherzo”

Dopo la polemica scoppiata nel web per i post “fasci” di Cecilia Sala qualche anno fa, la stessa giornalista è intervenuta per mettere fine alle polemiche. La Sala ha detto che in realtà era uno scherzo tra colleghi, ovvero ha asserito che non era al pc quando il contenuto è andato online: “ero andata in bagno e avevo lasciato il computer aperto.” La Sala ha poi inviato, sempre a Il Tempo, un messaggio del collega Andrea Frenguelli, colui che avrebbe pubblicato il post: “era un semplice facebombing“, ovvero una burla online.