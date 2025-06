Donald Trump torna a far discutere, stavolta con un video caricato sulla sua piattaforma Truth Social. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato una parodia in cui si vedono bombardieri B-2 sganciare ordigni al ritmo di “Bomb Iran”, una canzone satirica del 1980. Il filmato, diventato rapidamente virale, è stato interpretato come una provocazione diretta a Teheran, alimentando polemiche e reazioni a livello internazionale.

Il video contro l’Iran è anche una risposta alla stampa USA

Il video è stato pubblicato anche come replica alle critiche avanzate da alcuni media statunitensi, che hanno sollevato dubbi sull’efficacia delle operazioni militari condotte contro il programma nucleare iraniano. Secondo Trump, emittenti come la CNN e testate come il New York Times — da lui definite fallimentari — avrebbero tentato di minimizzare quello che ha descritto come uno degli interventi militari più riusciti di sempre.

“Bomb Iran”: il video-parodia di Trump che provoca e deride l’Iran diventa virale

Donald Trump ha condiviso un video-parodia in cui si vedono caccia B-2 sganciare bombe mentre in sottofondo suona “Bomb Iran”, brano satirico del 1980 firmato da Vince Vance & the Valiants.

La canzone, reinterpretazione ironica della celebre “Barbara Ann” — scritta dai Regents nel 1961 e portata al successo dai Beach Boys — è stata accompagnata da una strofa particolarmente significativa, scelta dallo stesso Trump per il montaggio.

“Il vecchio zio Sam si sta scaldando. È ora di trasformare l’Iran in un parcheggio. Bomb Iran”.

E ancora:

“Sono andato in una moschea, ho lanciato delle pietre e ho detto all’Ayatollah: ‘Ti metterò in una scatola!’ Bomb Iran!”.

Il presidente degli Stati Uniti non aggiunge alcun commento al video, ma nei post successivi rivendica di aver annientato tutti gli obiettivi.