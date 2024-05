Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore, non ci sarà. E’ fuggito al fianco della sua amata Matilde (Chiara Baschetti), per la relazione extraconiugale avviata.

Le parole di Alessandro Tersigni dopo l’abbandono de Il Paradiso delle Signore

L’attore ha reso ufficiale l’abbandono del Paradiso delle Signore in un’intervista a La Vita in Diretta:

«È stata un’esperienza fantastica, accompagnata da persone bellissime, aggiungendo che ora è arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa, anche per non eccedere troppo, e di allontanarsi almeno per una stagione, che è la prossima».

Un’esperienza importante, quella sul set della serie tv:

«È stato un bel viaggio, otto stagioni, un sogno a occhi aperti, che l’ha portato ad essere molto amato dal grande pubblico italiano. Non solo, la serie è venduta in 70 Paesi nel mondo».

Il ringraziamento rivolto ai fan e il possibile ritorno

L’attore ha ringraziato i fan che gli hanno anche creato pagine social a lui dedicate e li ha rassicurati: potrebbe non essere un vero e proprio addio, Vittorio Conti potrebbe tornare, ha ammesso nell’intervista.

Il Paradiso delle Signore: la nuova stagione

La nona stagione ci sarà anche senza Vittorio Conti: le riprese sono confermate a partire da metà maggio e dureranno per tutta l’estate.

Per vedere in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta, invece, bisognerà attendere il mese di settembre, quando riprenderà la programmazione televisiva su Rai 1.