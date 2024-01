Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore delle puntate del 24 e del 25 gennaio 2024 promettono momenti imperdibili. Umberto è pronto a tutto pur di avere Matteo nel suo team, tanto da arrivare a ricattarlo.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni 24 e 25 gennaio 2024

Mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2024 vanno in onda su Rai1 due nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni promettono diversi colpi di scena. Umberto è disposto a tutto per riuscire ad avere Matteo nel suo team e non si fa problemi a ricattarlo. Intanto, Vittorio ha un piccolo imprevisto in negozio durante la sfilata in minigonna, mentre lo staff si prepara ad accogliere la stilista Mary Quant.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 gennaio 2024: Vittorio nel caos

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 24 gennaio 2024 ci dicono che Vittorio, a poche ore dalla sfilata in minigonna, è nel caos. Un imprevisto rischia di rovinare tutto, ma la new entry Rosa prende in mano la situazione e riesce a trovare una soluzione. Intanto Marta continua ad essere preoccupata per le sorti di Cinzia, ma inaspettatamente può contare sull’aiuto di Tancredi. Matteo riceve una proposta di lavoro da parte di Umberto e medita sul da farsi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 gennaio 2024:

Stando alle anticipazioni, la puntata del 25 gennaio de Il Paradiso delle Signore si apre con Matteo che si presenta a sorpresa da Concetta perché vuole confessarle i suoi sentimenti per Maria. Intanto, Umberto non accetta il rifiuto di Matteo e lo ricatta e al grande magazzino è tutto pronto per l’arrivo della stilista Mary Quant.