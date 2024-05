Nelle ultime settimane, la città di Odessa è stata spesso bersaglio di grossi attacchi da parte dell’esercito russo. Nella serata di ieri, i militari di Mosca hanno sferrato proprio in quell’area una nuova pesante offensiva, utilizzando i missili balistici. L’attacco strategicamente pensato dal Cremlino ha causato un grosso incendio in città che ha messo in pericolo la vita di tanti civili.

Guerra in Ucraina, nuovo attacco su Odessa: i feriti

Il sindaco di Odessa, Gennady Trukhanov, ha comunicato nella serata di ieri che le forze russe hanno usato missili balistici contro la città: “Un altro attacco balistico russo a Odessa. Le infrastrutture civili sono state distrutte, le squadre di soccorso sono alle prese con un incendio su vasta scala“. Iil capo dell’amministrazione militare regionale Oleg Kiper fa, invece, il conto dei feriti: “Almeno 14 persone sono rimaste ferite nell’attacco russo lanciato ieri sera“.

Guerra in Ucraina, paura a Chasiv Yar

Ma Odessa non è certamente l’unica città ucraina a doversela vedere con ripetuti attacchi russi. Chasiv Yar, paese dell’Ucraina orientale, è apparso in un filmato ripreso da un drone e pubblicato dall’Associated Press come completamente carbonizzato. Questo è stato il risultato non di una specifica offensiva russa, ma della somma di tutti gli attacchi sferrati da Mosca negli ultimi mesi.