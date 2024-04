I festeggiamenti dell’Ucraina per lo sblocco degli aiuti americani sembra essere durato poco, perché il paese ha dovuto di nuovo fare i conti con nuovi attacchi da parte della Russia. Uno di questi ha preso di mira nuovamente la città di Odessa, colpita da un raid di droni che ha causato il ferimento di nove persone.

Droni su Odessa

Anche oggi l’Ucraina ha dovuto affrontare diversi attacchi da parte della Russia, uno di questi ha bersagliato la città di Odessa tramite un raid di droni che ha causato il ferimento di nove persone, tra cui due bambini. A quanto pare fortunatamente non sono state registrate vittime. Sono invece 14 gli appartamenti rimasti danneggiati.

Ma le forze russe non si sono limitate a prendere di mira Odessa, perché anche Kharkiv ha subito un attacco che ha portato alla distruzione della torre della tv. Invece dopo lo sblocco dei nuovi fonti USA per l’Ucraina, Biden e Zelensky si sono sentiti telefonicamente per concordare la fornitura di di missili balistici a corto raggio Atacms.

Anche la Russia però è stata impegnata a difendersi. Stando a quanto condiviso dal ministero della Difesa di Mosca, le difese aeree avrebbero distrutto quattro missili Vilkha lanciati dall’Ucraina.