Azione: Cuperlo, 'Calenda riscopra Pajetta e Fortebraccio se no è da Bagaglino'

Roma, 8 lug (Adnkronos) – "Un tratto di scortesia" che "è abbastanza inutile commentare", nonchè "una battuta tanto scolastica e banale". Lo scrive su Facebook Gianni Cuperlo a proposito delle parole di Carlo Calenda su Goffredo Bettini.

"Insomma, caro Carlo, per la linea politica non mi permetterei mai di darti un consiglio. Ma se decidi di condire un tono polemico coll’arma del sarcasmo, allora in amicizia un suggerimento me lo permetto: riscopri l’arguzia e l’eleganza di Pajetta e Fortebraccio, ma pure di Michele Serra e del mio compianto Sergio Staino.

Perché l’alternativa è il Bagaglino. E sinceramente, un tale precipizio non lo meriti", scrive tra le altre cose il deputato del Pd.