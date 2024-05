Medio Oriente, la Casa Bianca avverte: "Hamas non ha risposto sulla tregua"

Israele aveva lanciato una sorta di ultimatum ad Hamas: accettare al più presto le condizioni proposte sulla tregua in Medio Oriente, o subire nuovi pesanti attacchi nell’area di Rafah. Hamas ha riflettuto, ma secondo quanto fatto sapere dalla Casa Bianca, non avrebbe ancora dato una risposta.

Hamas-Israele: nessun accordo sulla tregua

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito alla tanto discussa possibile tregua tra Israele e Hamas: “Nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza” – ha fatto sapere. “Crediamo che tutti gli sforzi debbano essere compiuti per convincere Hamas ad accettare immediatamente l’accordo” – racconta la portavoce. La scadenza fissata da Israele era per ieri sera: ora si attende una reazione da parte di Tel Aviv.

I motivi dietro alla mancata risposta di Hamas

Channel 12, noto canale della tv israeliana, ha parlato dell’argomento, spiegando che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar considererebbe la proposta di Israele come una trappola. “La proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie” – sarebbe questo il pensiero di Sinwar, che avrebbe avuto grande voce in capitolo sulla questione.