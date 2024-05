Il presidente Vladimir Putin ha incontrato a Pechino il suo pari ruolo Xi Jinping: resterà due giorni in Cina

Il viaggio in Cina di Vladimir Putin è entrato nel vivo e il presidente russo ha avuto modo di incontrare il suo pari ruolo Xi Jinping per il bilaterale numero 43. Le relazioni e l’amicizia tra i due Paesi sembrano essere molto forti, come confermato dai due leader politici.

Putin incontra Xi Jinping: il bilaterale

Nelle prime ore di questa mattina, Vladimir Putin si è recato in piazza Tienanmen a Pechino in vista della cerimonia di benvenuto che gli è stata preparata dalle autorità cinesi. Il leader russo, accolto da Xi con una stretta di mano, è atteso da una cerimonia preparata fuori dalla porta est della Grande sala del popolo che prevede anche una parata militare. Il bilaterale numero 43 può prendere il via.

Putin incontra Xi Jinping: le dichiarazioni

Il leader russo ha così commentato il rapporto esistente tra il suo Paese e la Cina: “Lo sviluppo costante dei rapporti Cina-Russia non è solo nell’interesse fondamentale dei due Paesi e dei due popoli, ma favorisce anche la pace, la stabilità e la prosperità della regione e del mondo in generale“. Subito dopo, Putin ha anche aggiunto qualcosa riguardante il futuro: “Nel nuovo viaggio, la Cina è pronta a lavorare con la Russia per rimanere un buon vicino, un buon amico e un buon partner fidandosi l’uno dell’altro e continuando a consolidare l’amicizia tra i due popoli nel rispettivo sviluppo nazionale, nella rivitalizzazione e nel sostegno all’equità e alla giustizia nel mondo”.