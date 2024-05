Nel primo pomeriggio di ieri, il premier slovacco Robert Fico è stato vittima di un attentato che gli ha quasi tolto la vita. Il politico è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola poco dopo aver partecipato ad un’importante riunione e ora si trova in ospedale, in coma farmacologico.

Attentato Robert Fico: è in coma farmacologico

Erano circa le 14.30 di ieri quando, dopo una riunione del governo, si è consumato l’attacco a Robert Fico, proprio davanti a un centro culturale della città di Handlova. Cinque colpi di arma da fuoco esplosi nella sua direzione e quattro di questi sono andati a segno: Fico è andato a terra e in un attimo è stato circondato dalla sicurezza. Dopo un viaggio in elicottero verso l’ospedale, il premier è stato immediatamente sottoposto ad un’operazione chirurgica che è durata più di quattro ore. Le sue condizioni di salute, però, rimangono molto gravi.

Attentato Robert Fico: le condizioni di salute

“Fortunatamente, per quanto ne so, l’operazione è andata bene e credo che alla fine sopravviverà“ – è l’augurio che il vicepremier slovacco Tomas Taraba ha rilasciato durante la sua intervista alla Bbc di ieri sera. Gli spari, secondo quanto raccontano i media locali, non avrebbero colpito le arterie principali e per questo Fico è riuscito a sopravvivere.