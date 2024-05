Gerry Scotti dice la sua sull’addio di Amadeus alla Rai

Gerry Scotti ha detto la sua sull’addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore, pur restando sempre garbato, ha candidamente ammesso che il collega ha mollato la televisione di Stato soprattutto per soldi.

Intervistato dal Corriere della Sera, Gerry Scotti ha commentato l’addio di Amadeus alla Rai. A detta del conduttore Mediaset, anche se il collega ha ammesso di aver accettato l’ingaggio di Discovery per avere nuovi stimoli, i soldi hanno avuto un peso molto più importante.

Gerry Scotti ha dichiarato:

“Amadeus ha lasciato la Rai? Meno male, va a stare bene. Prima stava male? No no, ma forse aveva voglia di togliersi qualche sfizio, anche dal punto di vista economico: non andiamo nella gabbia del leone solo per ricevere applausi. Amadeus approda in un mondo nuovo con responsabilità e impegni, con la possibilità di sviluppare progetti inediti. Da anni auspico grandi cambiamenti nello scacchiere televisivo, se no è una noia”.