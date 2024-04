Gerry Scotti: frecciatina a Francesca Fagnani

Gerry Scotti, in diretta su Striscia la Notizia, ha lanciato una frecciatina a Francesca Fagnani. Il conduttore ha parlato della collega Rai come una “belva addomesticata”.

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia, Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina del tutto inaspettata a Francesca Fagnani. Il Tg satirico di Canale 5 si sta occupando da giorni della conduttrice di Belve, specialmente per i famosi gioielli che ha indossato in tv e nei servizi fotografici.

Raggiunta dall’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz, Francesca Fagnani ha replicato così alle accuse sui gioielli:

“Sei informata molto male. Posso indossare tranquillamente i gioielli che vedete in tv, perché mi vengono prestati. Non è una pubblicità e io non prendo una Lira. Se il brand è stato listato nei crediti è successo solo nel servizio fotografico di Oggi, mai in televisione. In conduzione tutte le giornaliste indossano abiti e gioielli prestati, questa vostra è una cosa ipocrita. Se io fossi contrattualizzata con questi brand come altre giornaliste, allora ci sarebbe un problema, ma io non percepisco nulla. Ma qual è il tuo problema? Il brand adesso vi ringrazierà per la pubblicità che gli state facendo”.