Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati di Mediaset. Oltre che per la sua professionalità, i telespettatori lo amano anche per il suo essere umano, vicino ai sentimenti della gente comune.

Tu Si Que Vales: Gerry Scotti in lacrime

In attività da tanti anni, Gerry Scotti è riuscito ad entrare nel cuore del grande pubblico. In ogni sua avventura televisiva, i fan sono pronti a sostenerlo. Non è stata solo la sua estrema professionalità ad averlo fatto entrare nella rosa dei presentatori più bravi della tv, ma anche il suo lato emotivo. Anche davanti alla macchina da presa, Gerry dimostra di essere umano. Qualche tempo fa, ad esempio, è finito in lacrime durante Tu Si Que Vales.

Perché Gerry Scotti è finito in lacrime?

Era il 12 novembre del 2022, quando Gerry è finito in lacrime durante la semifinale di Tu Si Que Vales. Scotti non è riuscito a trattenere la commozione quando ha ricordato Piero Sonaglia, storico assistente legato alla produzione di Mediaset, morto il 2 aprile dello stesso anno.

Tu Si Que Vales: Gerry Scotti ricorda Piero

Sonaglia, punto di riferimento dei programmi di Maria De Filippi – da Uomini e Donne ad Amici, passando per Tu Si Que Vales – è stato così ricordato da Gerry Scotti:

“Dalla prima puntata che devo dire una cosa importante, faccio anche un po’ fatica a dirla… Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero, è un pensiero che mi sono tenuto dentro…”.

Il conduttore non è riuscito a finire il suo pensiero perché le lacrime hanno avuto la meglio.