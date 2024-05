Europee: Tajani, 'Ppe darà le carte, conta essere in famiglia che contano'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Contano le famiglie europee, conta essere nelle famiglie che contano" e "ancora una volta il Ppe darà le carte". Ne è convinto il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, intervenendo a un dibattito nella sede della Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa (Cna).

"Noi di Forza Italia avremo una grande responsabilità, anche se non saremo primo partito in Italia, saremo il primo partito in Europa", dice Tajani. "Chi in Italia conta tantissimo – rimarca – in Ue conta molto meno perché parte di famiglie che contano molto meno".