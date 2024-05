Rinominato il codice tributo “1702” per la fruizione in compensazione del credito d’imposta attribuito ai ristoratori e alle imprese del turismo

Con la pubblicazione della risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato rinominato il codice tributo “1702” per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta, attribuito ai ristoratori e alle imprese del turismo per trattamenti integrativi in merito al lavoro notturno e straordinario.

Le novità previste dalla norma

La norma agevolativa prevede la compensazione, per il sostituto d’imposta, del credito maturato a seguito dell’erogazione dei compensi straordinari ai lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Pertanto, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, relativo al trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario nel settore turismo all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il seguente codice tributo, istituito all’interno della precedente risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

Come compilare modello di pagamento F24

Il tributo deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” o, in caso di riversamento dell’agevolazione da parte del contribuente, nella colonna “Importi a debito versati“. Di seguito, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato il pagamento del trattamento integrativo speciale (formato “00MM”), mentre il campo “anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno in cui è stato effettuato il pagamento del trattamento integrativo speciale (formato “AAAA”).