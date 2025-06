Benzina, esplodono i prezzi per la guerra: cifra shock raggiunta in autostrada

Gli effetti della guerra congiunta di Usa e Israele contro l’Iran ha portato a un aumento dei prezzi della benzina: la cifra choc raggiunta in autostrada.

Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, c’è stata un’impennata dei prezzi della benzina. E’ solo una delle conseguenze delle guerre, pensate che secondo quanto comunicato da Staffetta Quotidiana i prezzi del carburante sono balzati ai massimi da inizio aprile.

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati appunto dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina (22giugno) su circa 18mila impianti:

Benzina self service a 1,748 euro/litro;

Diesel self service a 1,670 euro/litro;

Benzina servito a 1,886 euro/litro;

Diesel servito a 1,806 euro/litro;

Gpl servito a 0,707 euro/litro;

Metano servito a 1,441 euro/kg);

Gnl 1,269 euro/kg.

Guerra e prezzi della benzina: la cifra choc già raggiunta in autostrada

Come abbiamo visto, la guerra congiunta di Usa e Israele contro l’Iran ha portato a una impennata dei prezzi della benzina. La cifra choc raggiunta col verde in autostrada, dove il servito ha già sfondato la soglia dei 2,3 euro al litro in diversi distributori. Anche il self service verde è molto vicino ai 2 euro al litro.