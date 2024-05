Matrimonio in grande per Manila Nazzaro e Stefano Oradei: tanti i soldi spesi...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno organizzato un matrimonio in grande stile: tanti invitati e tanti i soldi spesi per l'evento

Manila Nazzaro ha coronato il suo amore con Stefano Oradei con un matrimonio da sogno: oltre 150 invitati nella Villa Milani a Roma, tre abiti di lusso con diamanti, tanti i soldi utilizzati per l’occasione.

Il matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Dopo il rito civile del 4 maggio in Campidoglio con le famiglie e gli amici più stretti, si è svolta il 13 maggio il grande evento: i vestiti indossati dalla sposa, Manila Nazzaro, sono stati addirittura tre: uno utilizzato per la cerimonia, il secondo per il ricevimento e il terzo per la festa notturna.

Secondo le ultime indiscrezioni e stando al sito Gossip e Tv, per l’affitto di questa location gli sposi avrebbero speso 10mila euro.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei nello studio di Verissimo

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno rivelato numerosi dettagli sul loro matrimonio nello studio di Verissimo, ieri 19 maggio. Come già ribadito al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Manila Nazzaro, ha confessato alla Toffanin la voglia di diventare ancora mamma:

«Il nostro sogno è quello di allargare la famiglia. Stefano impazzirebbe all’idea».

L’ex Miss Italia 46enne dopo la tragica storia vissuta con la gravidanza interrotta a nove settimane con il suo ex Amoruso, afferma: “Se Dio lo vorrà, io voglio crederci”.

Manila Nazzaro è già madre di Francesco Pio, nato a luglio 2006, e Nicolas, venuto al mondo a dicembre 2011, avuti dall’ex marito Francesco Cozza.