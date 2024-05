Grande Fratello, i casting per la nuova edizione: ecco come iscriversi

Il Grande Fratello ha annunciato l’apertura dei casting per la prossima edizione, prevista in prima serata a partire da settembre

Il Grande Fratello, attraverso il suo account Instagram ufficiale, ha rivelato le modalità per partecipare ai casting della prossima edizione in onda a settembre: si lavora per dare forma alla prossima avventura, che dovrebbe vedere alla conduzione sempre Alfonso Signorini.

I casting per la nuova edizione del Grande Fratello

Anche la prossima avventura vedrà tra i concorrenti nuovi volti e personaggi noti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, il Grande Fratello ha reso noto che i concorrenti potranno essere selezionati attraverso due diverse modalità: la prima prevede l’autocandidatura da parte dei potenziali concorrenti, potranno inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale del programma, grandefratello.endemolshine.it, caricando un breve video di presentazione e seguendo le indicazioni presenti sul portale.

La seconda modalità prevede che sia lo stesso Grande Fratello a ricercare e selezionare i potenziali concorrenti sia in giro per l’Italia che sui social.

Le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello

Tv Blog qualche tempo fa annunciava cambiamenti per la nuova edizione del Grande Fratello:

«Qualche cambiamento sarebbe previsto: la location. I nuovi concorrenti non saranno più nella celebre casa di Cinecittà, ma si sposteranno Lumina Studios, situati a Parco di Veio, nella zona Nord di Roma».

Per questa ed altre novità però, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dai diretti interessati.