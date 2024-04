Dopo la fine dell’edizione 2023 del Grande Fratello, la casa è stata smantellata da Cinecittà. Il reality più spiato d’Italia cambia location dopo oltre 20 anni: ecco dove andrà.

Grande Fratello: la casa smantellata da Cinecittà

La casa del Grande Fratello è stata smantellata da Cinecittà. Un video diventato virale sui social mostra l’enorme loft quasi svuotato. Si parte dall’arredamento e dai complementi, per poi rimuovere tutti gli ambienti. Dal prossimo anno, il reality più spiato d’Italia andrà in scena da un’altra location.

Grande Fratello: il video dello smantellamento è virale

Dopo oltre 20 anni, la casa del Grande Fratello dice addio a Cinecittà. Non conosciamo i motivi per cui i vertici Mediaset hanno pensato ad un cambio di location, ma il video dello smantellamento ha messo una certa tristezza ai fan più accaniti.

Grande Fratello: la nuova location della Casa

A partire da settembre 2024, il Grande Fratello andrà in onda da un’altra location. Il reality più spiato d’Italia resta sempre a Roma, ma la Casa verrà allestita presso i Lumina Studios, situati nel suggestivo Parco di Veio, nella zona Nord della Capitale. A cambiare non sarà soltanto il loft, ma anche lo studio. I fan, a questo punto, non vedono l’ora di vedere le nuove ambientazioni.