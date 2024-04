Grande Fratello: ex concorrenti si candidano per l’Isola dei Famosi

Grande Fratello, quattro ex concorrenti si candidano per l'Isola dei Famosi

Quattro ex concorrenti del Grande Fratello 2023 si sono candidati per l’Isola dei Famosi. Chi sono? Vladimir Luxuria li manderà in Honduras? Vediamo cosa si mormora nei corridoi Mediaset.

Lunedì 8 aprile 2024 debutta su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone del reality honduregno ci sarà Vladimir Luxuria, mentre come opinionisti troveremo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Nei panni di inviata, invece, ci sarà Elenoire Casalegno. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, quattro ex concorrenti del Grande Fratello 2023 si sono candidati come naufraghi.

Chi sono gli ex concorrenti del Grande Fratello che sognano l’Isola?

A lanciare l’indiscrezione sui quattro ex concorrenti del Grande Fratello che si sono candidati per l’Isola dei Famosi sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza. Si tratta di: Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Letizia Petris e Gisella Torresan. Quest’ultima ha confermato di aver chiesto di partire per l’Honduras.

Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

In attesa di scoprire se Vladimir Luxuria accetterà l’autocandidatura degli ex concorrenti del Grande Fratello, sappiamo che il cast dell’Isola dei Famosi è composto da: Joe Bastianich, Edoardo Franco, Aras Şenol, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa, Valentina Vezzali, Marina Suma, Maitè Yanes, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Selen.