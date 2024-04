Anche se Chiara Ferragni e Fedez sono separati, i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Nelle ultime ore, in tanti hanno notato un dettaglio che lega ancora l’imprenditrice al rapper.

Chiara Ferragni: un dettaglio la lega ancora a Fedez

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez sembra ormai finito. I due vivono in case separate e, secondo i beninformati, annunceranno il divorzio nel mese di maggio 2024. I fan, però, continuano a sperare in un colpo di scena. Nelle ultime ore, i seguaci più accaniti hanno addirittura notato un dettaglio che, a detta loro, dimostra che l’imprenditrice e il rapper sono ancora legati.

Il dettaglio notato dai fan nella Storia di Chiara

Il dettaglio è apparso in una delle ultime Instagram Stories di Chiara. L’imprenditrice si è mostrata in una delle tante stanze del mega attico a CityLife, mentre si rilassa con la piccola Vittoria. Alle sue spalle i fan non hanno potuto evitare di notare un quadro di famiglia, in cui compare anche Fedez. Come mai la Ferragni non ha fatto sparire tutte le immagini che ritraggono anche il marito?

Chiara Ferragni e Fedez resteranno legati per sempre

Molto probabilmente, Chiara ha tenuto il quadro perché si tratta di un ritratto di famiglia. A prescindere dal dettaglio notato dai fan, c’è da sottolineare che i Ferragnez resteranno uniti per sempre perché hanno messo al mondo due figli di cui continueranno ad occuparsi per tutta la vita.