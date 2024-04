Chiara Ferragni e Fedez arrivano al divorzio social: via il segui e ok al blocco.

Chiara Ferragni e Fedez continuano ad attirare l’attenzione dei fan. La coppia ha dato vita ad una specie di divorzio social, con tanto di unfollow e blocco Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez arrivano al divorzio social: è guerra

Ormai ci sono poche speranze: Chiara Ferragni e Fedez non torneranno insieme. Nelle ultime ore, i due hanno aggiunto alcuni tasselli ad una situazione già complicata, costruendo una specie di divorzio social che potrebbe dare il via ad una nuova moda.

Chiara Ferragni e Fedez: unfollow e blocco social

Il divorzio social di Chiara e Fedez è partito dall’unfollow, seguito da un blocco reciproco che ha fatto sparire i tag nelle foto di coppia o di famiglia. Stando a quanto sostengono i beninformati, è stato il rapper a defolloware per primo l’ex moglie. Il motivo? La Ferragni ha iniziato a seguire Diego Naska, individuato come l’uomo che ha causato la crisi dei Ferragnez.

Fedez e Naska: la rissa per Chiara Ferragni

Qualche mese fa, Fedez e Naska avrebbero avuto alcuni problemini proprio a causa di Chiara Ferragni. Tanti quotidiani hanno riportato la notizia, parlando di “una rissa davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dov’era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe“. Pare che i due rapper siano arrivati alle mani perché Naska ha tirato in ballo i figli di Fedez.