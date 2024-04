Fedez e Chiara Ferragni non si seguono più su Instagram: scomparsi anche i tag alle foto in cui i due sono insieme

Secondo le ultime indiscrezioni tra Fedez e Chiara Ferragni non si tratterebbe di un semplice unfollow, ma i due si sarebbero bloccati.

I cambiamenti sui profili social di Fedez e Chiara Ferragni

I due non si seguono più sui social network, ma non è l’unico cambiamento emerso dai profili social dell’ex coppia.

Nelle scorse settimane Fedez aveva smesso di seguire le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni. Tuttavia, in quel caso, si è trattato di un unfollow reciproco visto che anche Francesca e Valentina avevano smesso di seguire il cognato.

I motivi di questa scelta tra Fedez e Chiara Ferragni

Il motivo dietro questo allontanamento improvviso sembrerebbe essere il recente follow di Chiara Ferragni al rapper milanese Diego Naska.

Tra i due uomini non scorre buon sangue: sono stati coinvolti in una rissa davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dov’era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe, ha rivelato Vanity Fair.

Fedez e Chiara Ferragni e il caso Instagram

Nessuno dei due al momento ha commentato l’accaduto. Dopo un lungo silenzio social di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale è tornata su Instagram, con selfie in macchina mentre trascorre il weekend a Roma, mentre Fedez continua a mostrare la sua quotidianità tra viaggi e figli.