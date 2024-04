Chiara Ferragni chiude i commenti per le offese

Chiara Ferragni è stata costretta a chiudere nuovamente i commenti Instagram a causa delle offese. L’imprenditrice pensava di poter tornare alla normalità, ma il pandoro gate ha ancora un peso non indifferente. Non solo, adesso a pesare è anche la separazione da Fedez.

Chiara Ferragni sommersa di insulti per la finta felicità

In tanti hanno criticato Chiara Ferragni per la scelta di trascorrere qualche giorno a Roma in totale relax. Cosa c’è di male? Nulla, eppure i leoni da tastiera non hanno perso l’occasione e l’hanno sommersa di insulti. L’imprenditrice non ha potuto fare altro che chiudere i commenti.

Perché Chiara Ferragni no e Fedez sì?

Considerando che anche Fedez è tornato a godersi la vita da single, Chiara non sta facendo nulla di male. Eppure, i leoni da tastiera l’hanno sommersa di insulti. Tralasciando il pandoro gate, perché il rapper non viene criticato per il suo ritorno alla normalità mentre l’ex moglie sì? Questo meccanismo, nel 2024, è inquietante.