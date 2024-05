Sonia Bruganelli è tornata a rivestire il ruolo di opinionista, questa volta all’Isola dei Famosi dove è stata affiancata dal giornalista Dario Maltese. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso nelle scorse ore uno scatto sui social nel quale appare seduta su un aereo. Destinazione? L’Honduras, l’Isola che ospita di reality di casa Canale 5. Non sarebbe chiaro il motivo di questa “capatina” tra i naufraghi, ma non è escluso che si possa trattare di una vera e propria “missione di salvataggio” per risollevare le sorti del programma.

Sonia Bruganelli, viaggio in Honduras per l’opinionista

L’opinionista che, dopo la precedente esperienza al Gf Vip è approdata al reality condotto da Vladimir Luxuria, nella foto pubblicata sulle Instagram stories si trova seduta su una lussuosa poltrona di pelle beige. In un’altra storia sono stati invece pubblicati dei calici in bella vista. La destinazione è apparsa ai follower subito chiara: “Arrivo Honduras”, sono state le due parole scritte in grande.

Come va l’Isola dei Famosi negli ascolti?

Nel frattempo, la stagione dell’Isola dei Famosi di quest’anno non pare “andare forte” sul piano degli ascolti. Lo share non sarebbe all’altezza delle aspettative tanto che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha diffuso un’indiscrezione secondo la quale il programma potrebbe chiudere in anticipo. Secondo Fanpage.it, inoltre, la finale del reality potrebbe andare in onda il prossimo 4 giugno.