La sessantanovesima edizione dei premi David di Donatello sta andando in scena a Cinecittà. Una grande festa per celebrare il cinema, con tantissimi premi da consegnare.

David di Donatello 2024: ospiti e favoriti

Grande festa a Cinecittà per la sessantanovesima edizione dei premi David di Donatello. La celebrazione del cinema è in diretta dallo studio 5 di Fellini e da altre location esclusive, in onda su Rai1 in una trasmissione condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, con tanti ospiti. I candidati hanno calcato il tappeto rosso e il primo ad arrivare è stato Michele Riondino, candidato per il suo Palazzina Laf come regista esordiente e protagonista, accompagnato dalla moglie Eva Nestori.

Ci saranno tanti ospiti nazionali e internazionali, come Justine Triet, vincitrice dell’Oscar e della Palma d’oro a Cannes per Anatomia di una caduta, Paolo Sorrentino, Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci, Isabella Rossellini, Federico Ielapi, Nicolas Maupas, Josh O’Connor, Malika Ayane, Giorgia, Irama e Mahmood. La favorita di questa edizione sembra essere Paola Cortellesi, con 19 nomination, un record per un’esordiente. Il suo C’è ancora domani ha ottenuto un incasso globale di 36 milioni e mezzo di euro e più di 5 milioni di spettatori.

Ad aprile la serata Fabrizio Biggio, che spunta da un igloo. La spalla di Fiorello si è presentato con il giubbotto, in un ambiente di alta montagna, con tutta la sua ironia. “Complimenti a te questa pigrizia che hai registrato addirittura ieri il video introduttivo. Chiediamo una persona competente, a fare le domande” ha commentato Paola Cortellesi, prendendolo in giro.

L’avvio della celebrazione è stato dedicato a Federico Fellini, con la sua voce e un cast di ballerini vestiti da circensi che hanno invaso la platea e il palco, sulle note di Nino Rota, che si sono poi trasformate in quelle di Tuta Gold di Mahmood.

David di Donatello 2024: il premio dello Spettatore a Paola Cortellesi

Il primo premio è quello dello Spettatore, che è già stato assegnato a Paola Cortellesi. “Questa è l’unica certezza. Voglio ringraziare gli spettatori, si sognano sale piene ed emozioni condivise. Ringrazio i miei produttori che di fronte a un film in bianco e nero, in romanesco, coi balletti e con le botte hanno voluto farlo, al cast artistico e tecnico. Non mi piace chi considera il pubblico una massa di estranei, lo siamo noi tutti e mi piace pensare che ci sia chi ha combattuto, chi ha fatto degli errori, chi non la pensa come me. Grazie ai cinque milioni che hanno fatto il gesto eroico di uscire di casa, pagare un biglietto, cercare parcheggio per vedere il nostro film, come quel signore di Torino che ha detto ‘sono uno di quei bambini che mandavano di là’ e la signora di Genova che ha detto ‘io sono stata Delia ma non lo sono più’” ha dichiarato l’attrice e regista.

David di Donatello 2024: i premi

C’è ancora domani ha ottenuto anche il premio come miglior attrice non protagonista, per Emanuela Fanelli. “Non pensavo proprio, ho fatto qualche brindisi, è un onore partecipare con queste colleghe meravigliose. Non rifaccio il prete di Viaggi di nozze come l’anno scorso sarò breve” ha dichiarato l’attrice, che ha poi ringraziato Paola Cortellesi.

Elio Germano ha ottenuto il suo quinto David di Donatello, come miglior attore non protagonista, per il film di Michele Riondino, Palazzina Laf. L’attore ha voluto condividere il suo premio con lui, sottolineando che si è rifiutato di fare il protagonista e parlando del film e del suo significato molto attuale.

Il David di Donatello alla miglior sceneggiatura originale è stato assegnato a C’è ancora domani, per Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi.