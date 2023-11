Paola Cortellesi parla dell'ex, Valerio Mastandrea: "Si tratta di una questione logistica"

Paola Cortellesi ha parlato del suo amico e collega Valerio Mastandrea, con cui 15 anni fa ha vissuto una liaison sentimentale.

Paola Cortellesi: il rapporto con Valerio Mastandrea

Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea hanno spesso collaborato insieme sul set e, nonostante 15 anni fa abbiano vissuto una storia d’amore, sono rimasti in buoni rapporti.

“Si tratta di una questione logistica. È statisticamente dimostrato che parecchie coppie nascano in ambiente professionale. Cioè dove trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate”, ha dichiarato l’attrice, che ha voluto Mastandrea al suo fianco anche per il suo ultimo film, C’è ancora domani. “Il suo talento era indispensabile per il personaggio. All’inizio avevamo pensato dovesse essere un brutale energumeno. Poi abbiamo realizzato che servivano sfumature grottesche e registri parodistici. Per evitare qualunque genere di empatia. Qui non ci sono eroi negativi. Esiste esclusivamente l’idiozia del male. Il grande talento di Valerio ha saputo incarnarla”, ha dichiarato.

Oggi l’attrice e regista è legata al regista Riccardo Milani, su cui ha affermato: “Litighiamo nella dose legale minima insita nel matrimonio. Lui è impetuoso, però è il mio primo fan. Mi offre sicurezza. Percepisco protezione. È fantastico confrontarsi e crescere insieme. A casa ci portiamo il lavoro fatalmente, non le tensioni. Che restano sul set”.