Barbara D’Urso arriva sul Nove: trattative in corso con Discovery

Buone notizie per i fan di Barbara D’Urso. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Carmelita avrebbe delle trattative in corso con Discovery. Dovrebbe sbarcare sul Nove con un programma molto simile al suo adorato Pomeriggio 5.

Secondo Dagospia ci sono delle trattative in corso tra Barbara D’Urso e Discovery. Dopo Maurizio Crozza, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Amadeus, anche Carmelita dovrebbe sbarcare sul Nove. La conduttrice, stando a quanto si vocifera, avrebbe ottenuto un programma simile al suo Pomeriggio 5.

Su Dagospia si legge:

“Pier Silvio l’ha cacciata e ha fatto sbarrare le porte della Rai: cosa rimaneva a Barbara D’Urso, se non di tentare la prova del Nove? Discovery, il canale italiano di Warner Bros, con l’arrivo di Fazio ha attratto una consistente fetta di pubblico (è il terzo più visto in Italia nell’arco delle 24 ore durante il 2023). E non è azzardato presumere che lo stesso succeda con lo sbarco di Amadeus. L’arruolamento di Carmelita, che è senza mercato, quindi costa poco (sono lontanissime le cifre dell’era di Silvio Berlusconi) andrebbe a presidiare una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie come è quella del pomeriggio. La sua sostituzione in Mediaset con Myrta Merlino si è risolta in mezzo flop, mentre il programma antagonista ‘La vita in diretta’ di Matano non ha nulla di irresistibile”.