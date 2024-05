Francesco Totti e Noemi Bocchi in Australia: non è solo un viaggio di piacere.

Ennesimo viaggio di coppia per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Questa volta, i due piccioncini hanno scelto l’Australia, ma secondo i beninformati non si tratta solo di una vacanza. Il motivo preoccupa i fan del Capitano.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in Australia

Dopo aver visitato il Giappone, le Maldive e Los Angeles, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto di sbarcare in Australia. I due piccioncini hanno scelto di fare una vacanza all’insegna dell’avventura e del divertimento, ma secondo i beninformati il motivo del viaggio è anche un altro e ha a che fare con il futuro lavorativo del Capitano.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in Australia: il motivo del viaggio

Tra uno scatto con i canguri e un altro con i koala, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati anche accerchiati dai fan. Eppure, non è l’accoglienza del Capitano a far discutere gli italiani, ma il motivo del viaggio. Secondo il settimanale Chi, l’ex calciatore è andato in Australia per discutere del suo futuro lavorativo.

Totti in Australia per discutere del suo futuro lavorativo

Sul settimanale Chi si legge:

“Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in Australia, ma la loro non è solo una vacanza: tra bagni a Bondi Beach e quelli di folla con i tifosi italoaustraliani, l’ex capitano costruisce anche il proprio futuro professionale…”.

Possibile che l’ex marito di Ilary Blasi stia pensando di lasciare l’Italia? Al momento, nulla è certo ma si tratta di un’ipotesi.