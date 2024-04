Francesco Totti e Noemi Bocchi sono spesso e volentieri al centro dei gossip. Dopo l’ultimo viaggio che hanno fatto la situazione non è certo cambiata. Curiosi di sapere dove è stata la coppia per questo ponte del 25 aprile?

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Per la Festa della Liberazione dell’Italia, in tantissimi hanno organizzato una gita fuori porta o qualcosa di speciale. Anche Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno pensato bene di fare qualcosa di diverso per questo 25 aprile andando in vacanza insieme.

Totti e Noemi: la vacanza

Certamente Totti e la Bocchi non hanno scelto una meta troppo vicina ma anzi, tutto il contrario. Francesco e Noemi sono volati davvero dall’altra parte del globo scegliendo di optare per l’Australia. Scoprirlo è stato molto semplice visto e considerato che hanno deciso di condividere delle foto sui social network, direttamente da una spiaggia di Sidney.

La spiaggia australiana scelta

Mentre vanno avanti i gossip e le indiscrezioni su Ilary Blasi e Cristiano Iovino, Francesco Totti ha quindi scelto di fare una vacanza proprio a Sidney con la sua Noemi. Ma i quale spiaggia australiana sono stati i due? La coppia ha selezionato la Bondi Beach che è sicuramente molto popolare.