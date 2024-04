L’ex capitano si è presentato in udienza si persona, questa volta lo scopo era parlare di nuovo dei Rolex ma anche dei gioielli della presentatrice, scomparsi da quando nell’estate 2022 erano sparite da casa tutte le scarpe e borse griffate.

Francesco Totti in Tribunale

Venerdì 19 aprile un altro colpo di scena nel corso dell’udienza al tribunale civile di Roma si è presentato Francesco Totti, in persona.

Ha fatto il suo ingresso in aula al fianco del suo avvocato, Antonio Conte. Un’ora dopo ha lasciato il tribunale senza aver avuto la possibilità di raccontare la sua versione.

Il dibattito tra Totti e la Blasi sulla questione dei Rolex

Il fulcro del dibattito legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è incentrato sulla distinzione tra il possesso e la proprietà degli orologi Rolex.

Sebbene entrambi abbiano avuto accesso e fatto uso degli orologi durante il loro matrimonio, la questione principale è chi detenga il diritto legale su questi beni post-separazione.

I due ex avevano allora scelto un istituto di credito a Roma, così da riporli in cassaforte e tenerli al sicuro, in attesa di giudizio. Per il momento è vietato a entrambi di procedere al ritiro dei beni senza il consenso e la presenza dell’altro ex coniuge.

La prossima udienza prevista a maggio

La successiva udienza giudiziaria è prevista per il 31 maggio, dove si discuteranno ulteriori dettagli della separazione e si procederà con la definizione delle responsabilità nel divorzio.