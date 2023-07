Nell’ambito del divorzio degli ex coniugi, prosegue senza sosta la guerra sulla spartizione dei beni tra Totti e Ilary Blasi.

Prosegue la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi sulla divisione dei beni durante la difficile separazione. Al centro della diatriba ci sono, sostanzialmente, i Rolex.

Prosegue la guerra tra Totti e Ilary Blasi: la showgirl non vuole restituire gli orologi

Rispetto ai quattro preziosi orologi dal valore di oltre un milione di euro, circa un mese fa, il tribunale di Roma aveva stabilito che rimanessero a disposizione di entrambe le parti, in co-possesso, e che fossero custoditi nella cassetta di sicurezza cointestata dalla quale la conduttrice de L’isola dei Famosi li aveva fatti sparire la scorsa estate. Proprio la showgirl, oggi, ha deciso di mettere in discussione la decisione dell’autorità giudiziaria.

Al momento, i Rolex della discordia pare siano ancora in possesso della Blasi che non si è mai premunita né di restituirli né di ricollocarli nella cassetta di sicurezza.

Nuova udienza fissata a metà luglio

La Blasi e Totti, attualmente, sono in vacanza con i rispettivi nuovi compagni. La prima è in Brasile con Bastian Muller mentre l’ex capitano della Roma è con Noemi Bocchi e i figli negli Stati Uniti. Nonostante entrambi gli ex coniugi si stiano concedendo viaggi e relax, la guerra sui Rolex prosegue.

Tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, infatti, la conduttrice di Mediaset ha presentato ricorso contro la decisione presa del giudice civile Francesco Frettoni.

La showgirl ha affermato che gli orologi sono di sua proprietà poiché le sono stati regalati dall’ex marito (anche se la misura è da uomo) e, quindi, non ha intenzione di restituirli.

Intanto, una nuova udienza è stata fissata per la metà di luglio. il nuovo giudice dovrà fare luce sulla proprietà dei quattro Rolex decidendo se aprire una nuova istruttoria oppure se basarsi su prove e deposizioni già acquisite.