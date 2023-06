Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno pian piano avviando verso la pace. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha fatto un passo molto importante: ha riconsegnato le chiavi del contro sportivo della Longarina.

Totti e Blasi verso la pace: lei riconsegna le chiavi del centro sportivo

Prove di riconciliazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo mesi e mesi in cui si sono fatti la guerra, gli ex coniugi più famosi di Roma si starebbero avviando verso una tregua. A fare il primo passo è stata la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che ha riconsegnato agli avvocati del Capitano le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica al centro della battaglia legale degli ultimi mesi.

Totti torna in possesso del centro sportivo

Grazie al primo passo della Blasi, Totti è tornato in possesso del centro sportivo della Longarina, sede della sua Soccer School. Negli ultimi mesi, a causa dello sfratto, Francesco aveva dovuto anche annullare il Memorial Enzo Totti, evento organizzato in memoria del padre del Capitano morto di Covid. “Sono stati messi lucchetti ai cancelli in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria“, aveva dichiarato la famiglia Totti qualche tempo fa.

Totti e Blasi: una stretta di mano per la pace

Stando a quanto scrive Repubblica, Totti e Blasi hanno sancito la pace stringendosi la mano. Oltre alle chiavi del centro sportivo della Longarina, Ilary avrebbe anche abbassato la quota di risarcimento presentata alla Soccer School dalla società della sorella: da 70 mila euro è scesa a 30 mila.