Ospite del podcast di Giulia Salemi, Giulia De Lellis ha svelato di essere rimasta molto delusa da due amiche influencer. A quanto pare, non fanno più parte della sua vita perché hanno avuto una tresca con un suo ex fidanzato.

Giulia De Lellis, ospite del podcast di Giulia Salemi, ne ha approfittato per togliersi diversi sassolini dalle scarpe. L’influencer romana ha raccontato di essere rimasta delusa da due amiche che non hanno rispettato le regole basilari del rapporto. Ha esordito:

“Qualcuna del settore che mi ha delusa? Qualche influencer? Ma Giuly, ci sono state un paio di persone che si sono comportate molto molto molto male e loro lo sanno, ma le ho perdonate. Nel senso che se le incontro le saluto ma non hanno a che fare niente con me, con la mia vita. Le ho perdonate, non mi interessa. Ma menomale è successo ben venga! Non ho sofferto per il problema ma per come loro si sono comportate davanti al problema”.