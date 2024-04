Giulia De Lellis avrebbe un nuovo fidanzato, ovvero Giano Del Bufalo, fratello della cantante Diana. Fino a pochi giorni fa sembrava solo un gossip invece sono arrivate le prove di questa love story.

Le foto di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

Lei è una notissima influencer, lui lavora nel mondo dell’antiquariato ed è un antropologo esperto. Si stanno frequentando da un po’ e ora, dopo un periodo di gossip, arrivano le conferme.

I due piccioncini sono stati paparazzati dal settimanale Chi e le stesse foto sono state proposte anche nelle storie Instagram di lui.

C’è da dire che si tratta di immagini piuttosto caste e non ci sono veri e propri baci, ma i due sembrano davvero una coppia spensierata a passeggio.

Il weekend insieme di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

Vestiti in maniera casual, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono stati ripresi mentre fanno la spesa al supermercato.

I due hanno passato lo scorso weekend nei pressi del Castello della Cecchignola, a Roma, dove vive il 36enne fratello della cantante e attrice Diana Del Bufalo.

Prima ancora di queste foto che arrivano a conferma della storia d’amore nascente, i due erano stati paparazzati il 17 aprile scorso a Venezia, ad un evento.

Come si sono conosciuti Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

Non è ancora chiaro come i due si siano conosciuti. Entrambi sono di Roma e lavorano sul canale Nove, forse proprio in quegli studi si sono incrociati.

Oppure, potrebbero essersi conosciuti a un evento sempre organizzato dall’emittente. Fatto sta che ora è ufficiale: i due stanno insieme, come evolverà la storia?