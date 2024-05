Pippa Middleton e suo marito James Matthews stanno per intraprendere una nuova avventura all’insegna del business. Dopo aver acquisito un vasto terreno nel Berkshire nel 2020, la coppia ha finalmente aperto le porte della loro ultima impresa: la Bucklebury Farm Park’s Lodge, una fattoria eco-chic destinata a diventare il luogo di incontro della gente più “in” del Regno Unito.

Il nuovo idilliaco progetto di Pippa Middleton

Questo idilliaco rifugio non solo ospiterà feste esclusive e eventi, ma sarà anche un luogo perfetto per retreat, offrendo una pausa rigenerante dal caos della vita quotidiana. Adatto a tutti, grandi e piccini, qui si potrà godere appieno della natura, della vita all’aria aperta e della compagnia degli animali della fattoria.

Un iter complesso con epilogo positivo

La Bucklebury Farm Park’s Lodge ha finalmente aperto le sue porte alla fine di aprile, dopo aver superato numerose sfide logistiche e burocratiche. A capo di questa entusiasmante iniziativa c’è Pippa Middleton, accompagnata dal marito James Matthews, un milionario con una solida esperienza nel settore alberghiero, cresciuto in una famiglia di magnati del settore.

Una residenza con tutti i comfort

Questo progetto non è stato frutto di improvvisazione: all’interno del Lodge, che offre anche sistemazioni per la notte, è possibile trovare un’accogliente caffetteria, una fattoria didattica e un’area per il glamping. In sintesi, si tratta di un autentico paradiso naturalistico che riflette pienamente la passione di Pippa Middleton per la vita all’aria aperta, fiorita nella sua amata contea del Berkshire.