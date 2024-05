Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, un gesto estremo ha scosso profondamente l’intera comunità di Villorba. Il 24enne Marco De Vidi è stato trovato morto, impiccato sotto un cavalcavia nel comune di Maserada sul Piave. La tragica scoperta ha gettato un’ombra di dolore e sgomento su tutti coloro che conoscevano Marco, lasciando la comunità attonita di fronte a un’assenza improvvisa e inspiegabile.

24enne trovato morto: l’intervento dei carabinieri

Secondo quanto riportato da “Antenna 3”, alcuni automobilisti sono stati i primi a dare l’allarme dopo aver notato la tragica scena vicino al cavalcavia. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Spresiano, ma purtroppo per Marco De Vidi non c’era più nulla da fare. La sua morte rappresenta un tragico risvolto del dolore interiore, un momento di disperazione che ha purtroppo prevalso sul giovane di 24 anni.

La comunità di Villorba vicina alla famiglia

Marco lascia il padre Pietro, architetto del Comune di Villorba, la madre Lionella, dirigente nel Comune di San Polo di Piave, e il fratello Matteo, giocatore del Villorba Rugby. Matteo avrebbe dovuto scendere in campo il pomeriggio successivo, il 5 maggio, contro il Valpolicella Rugby. Il sindaco Francesco Soligo ha contattato telefonicamente la famiglia di Marco, portando il sostegno e l’affetto di tutta la comunità di Villorba in questo momento così doloroso.

Il sindaco: “Una tragedia immensa”

Francesco Soligo ha fatto sapere che la morte di Marco è “una tragedia immensa per l’intera comunità. Si tratta di una famiglia molto conosciuta e stimata a Villorba. Conosco personalmente il padre, i nonni e uno zio del ragazzo. Persone partecipi e presenti nella vita della comunità. Non ci sono parole in questo momento, solo tanto dolore per aver perso un ragazzo così giovane”.