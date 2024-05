Grande preoccupazione per i tremori di Novak Djokovic, che è stato sconfitto a Ginevra da Tomas Machac. Tutti i dettagli della semifinale del torneo ATP 250.

Nuova sconfitta per Djokovic, scosso dai tremori: Nole perde a Ginevra

Cosa sta accadendo a Novak Djokovic? Il serbo sembra non riuscire a ritrovare la forma ed è stato nuovamente sconfitto da un giocatore di categoria inferiore alla sua. Nella semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra, Djokovic è stato battuto in tre set dal ceco Tomas Machac. A destare preoccupazione è il tremore incontrollabile dello sportivo durante il cambio di campo, mentre beveva dalla borraccia.

Durante la partita ha mostrato poca continuità. Nole era avanti 4-1 nel primo set, ma ha perso cinque game di fila. Machac si è aggiudicato il parziale 6-4. Il numero uno al mondo ha reagito piazzando un 6-0 nel secondo set, ma è poi crollato nel set successivo. La sconfitta con Machac arriva dopo quella con Tabilo al secondo turno di Roma, quella con Ruud in semifinale a Montecarlo e quella con Nardi al secondo turno di Indian Wells.

Djokovic preoccupato: “Le cose sono quelle che sono”

Djokovic non ha nascosto le preoccupazioni. “Certo che sono preoccupato. Quest’anno non ho giocato per niente bene, a parte qualche partita qua e là. Le cose sono quelle che sono, non mi vedo come il favorito a Parigi. Cercherò di prendere le partite una dopo l’altra” ha spiegato, sottolineando che il suo avversario ha meritato la vittoria, ma preferisce dimenticare la partita. “Speravo di giocare più di una partita quando sono venuto qui, e ne ho giocate tre. Ma vorrei potermi sentire meglio, non è bello soffrire così in campo. È difficile concentrarsi sul tennis quando hai altro in mente. Spero solo di essere pronto e in buona salute per il Roland Garros” ha aggiunto lo sportivo.