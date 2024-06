Dalla terra rossa parigina all’erba dei campi tedeschi, il tennis italiano non smette di brillare e torna a scoprire uno dei suoi protagonisti più amati: Matteo Berrettini. L’ex finalista di Wimbledon, alle prese ormai da tempo con cronici problemi fisici, sembra essere in grande forma a Stoccarda e approda in semifinale.

Berrettini in semifinale a Stoccarda: la vittoria ai quarti

Dopo Shapovalov, anche Duckworth nulla ha potuto contro un Matteo Berrettini che sull’erba si rivela ancora una volta uno dei giocatori più temibili dell’intero circuito Atp. Il tennista romano non ha giocato molti tornei sulla terra rossa, ma ha concentrato la sua preparazione per la parte dell’anno che più si addice alle sue caratteristiche, quella che sfocia nel torneo di Wimbledon. Il 6-4 7-5 inflitto al solido tennista australiano dimostra che Matteo è in forma. Il servizio è tornato a funzionare a dovere, e i tanti ace ne sono una prova. La semifinale verde è il giusto premio per un Berrettini che non ha mai smesso di lottare, anche nei momenti più difficili.

Berrettini in semifinale a Stoccarda: super sfida a Musetti

Oggi ci sarà il penultimo atto dell’Atp di Stoccarda e ad attendere Berrettini dall’altra parte della rete ci sarà un altro italiano, Lorenzo Musetti. Il giovane talentuoso tennista azzurro ora è davanti a Matteo in classifica e sulla carta dovrebbe partire favorito. L’erba, però, non è la superficie ideale per lui e la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Comunque finisca questo nuovo derby, per l’Italia sarà un successo: anche questa settimana un tennista azzurro sarà in finale in un importante torneo Atp.