Grande festa in quel di Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, per il ritorno a casa di Jannik Sinner. Il nuovo numero uno del mondo è stato accolto dai suoi concittadini per una cerimonia con le istituzioni locali alla presenza del presidente altoatesino Arno Kompatscher.

Jannik Sinner è arrivato in Municipio a Sesto tra gli applausi dei tifosi, presente alla festa anche la nonna paterna Emma. Il nuovo numero uno del tennis, prima di firmare il libro d’oro di Sesto, ha dichiarato: “Sono contento di questa festa, di essere potuto tornare a casa in questa piccola comunità, tra le belle montagne che ci circondano. Mi rende felice poter aiutare questi giovani ragazzini che incontrerò a cullare il sogno che ho avuto anche io, quello di diventare numero uno del mondo“. Sinner si è poi diretto verso il palazzetto del tennis dove è stato accolto da una folla di bambini a cui ha dato un consiglio: “Se scegliete una cosa che vi rende felici avete già vinto. A volte ci sono famiglie che impediscono ai figli di fare ciò che vogliono. Se uno può fare ciò che ama ha già vinto“. Uscendo dal palazzetto, il tennista ha dichiarato: “La cosa più bella che potevo fare era incontrare questi ragazzi. Io sono così come mi vedete, una persona normale che gioca a tennis. Devo convivere con la pressione e le aspettative, ma è giusto così. La carriera va avanti e gli obiettivi non si fermano mai. Tutti i giorni ripenso a quando ho lasciato Sesto per Bordighera, era una scelta non semplice; ho lasciato famiglia altri sport e tanti amici. Gli amici veri sono sempre nel mio cuore“.

Le parole del presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

Il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha dichiarato: “Jannik è speciale non solo per come si comporta in campo, ma anche fuori, è sempre un esempio di fair play quando gioca. Vorrei sottolineare anche l’atteggiamento che ha quando perde, sempre rispettoso“.

