Per Carlos Alcaraz tre finali e tre titoli Slam su tre superfici diverse, è il primo a farcela nel tennis maschile. Il giovane atleta spagnolo, 21enne, conquista il Roland Garros, dopo Us Open 2022 e Wimbledon 2023, battendo Sascha Zverev.

Vittoria per Carlos Alcaraz

Lo spagnolo vince il Roland Garros 2024 battendo in finale Sascha Zverev con lo score di 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 dopo quattro ore e 19 minuti di gioco. Nel terzo parziale era arrivata la rimonta di Zverev, da 5-2 a 5-7, ma Alcaraz è rimasto lucido senza arrendersi, cancellando, nel quinto set, quattro palle del contro break.

Con la vittoria del Roland Garros, Alcaraz sale al quattordicesimo titolo nel corso della sua carriera.

Finale difficile al Roland Garros

Una partita in salita ed un terzo set arrivato fino al 5-5: i due atleti non avevano nessuna intenzione di arrendersi. Dopo un primo set nel quale ha predominato lo spagnolo, nel secondo set c’è stato un netto ritorno di Zverev, con un netto 6-2 che ha riportato la partita in parità. Si è dovuto attendere il quinto set, per decretare il vincitore: il tedesco inizia a mollare e Carlos vince anche il break nel settimo game, 5-2 e servizio a favore per chiudere la gara con un 6-2.

Zverev, 27enne e numero quattro al mondo, altra sconfitta dopo quella con Thiem a New York nel 2020.