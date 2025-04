Calcio in lutto, morto improvvisamente il fisioterapista del Lecce: rinviato ...

Calcio in lutto, morto improvvisamente il fisioterapista del Lecce: rinviato ...

La squadra si trovava a Bergamo per disputare la partita contro l'Atalanta, che era in programma per domani sera.

Lutto nel mondo del calcio, è morto a soli 47 anni il fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita. La squadra si trovava a Bergamo, rinviata la partita contro l’Atalanta.

Sport in lutto, il fisioterapista del Lecce morto all’improvviso a 47 anni

Risveglio shock questa mattina per la squadra del Lecce, che si trovava in ritiro a Coccaglio (Brescia), per preparare la sfida contro l’Atalanta.

Il fisioterapista storico del club, Graziano Fiorita, è stato ritrovato nella propria camera d’hotel senza vita. Aveva solamente 47 anni. Questa la nota del club: “U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle file giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio.” Fiorita era sposato e padre di quattro figli. Il Lecce ha chiesto subito il rinvio della partita contro l’Atalanta.

Sport in lutto, rinviata Atalanta-Lecce

Graziano Fiorita è probabilmente morto nel sonno. Il fisioterapista era molto legato a staff e squadra, e proprio i calciatori, non vedendolo arrivare questa mattina, si sono insospettiti, fino alla tragica scoperta. Il Lecce ha deciso di fare subito rientro in Salento chiedendo il rinvio del match contro L’Atalanta. Via libera sia dalla Dea che dalla Figc: la gara si disputerà domenica 27 aprile alle ore 20.45.