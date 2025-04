Prestazione deludente per Djokovic contro Tabilo: un esordio da dimenticare a Monte-Carlo. Il commento dell'atleta in conferenza stampa.

I tifosi, increduli, non riescono a credere a quanto accaduto durante il match tra Novak Djokovic e il cileno Alejandro Tabilo a Monte Carlo. Una prestazione ben al di sotto delle aspettative, in cui il serbo non è mai riuscito a esprimere il suo miglior tennis. Ma cosa è realmente successo sul campo? Ecco tutti i dettagli di una giornata che resterà nella memoria dei fan.

Djokovic eliminato da Tabilo a Monte Carlo

Novak Djokovic esce subito di scena nell’ATP 1000 di Montecarlo, dove lo scorso anno raggiunse la semifinale. Il serbo è stato sconfitto 6-3 6-4 dal cileno Alejandro Tabilo, che lo aveva già battuto con facilità a Roma lo scorso anno. Dopo un inizio promettente con un break a favore, Djokovic ha visto Tabilo dominare, strappandogli il servizio due volte per vincere il primo set. Nel secondo, il break decisivo è arrivato sull’1-1, con Tabilo che ha annullato due palle break e chiuso il match con sicurezza.

Disastro Djokovic, tifosi increduli: le parole dell’atleta serbo

Umore nero per Novak Djokovic, ex numero 1 al mondo, che esce prematuramente dall’ATP 1000 di Monte Carlo.

“Una pessima giornata, forse la mia peggior partita. È stato orribile giocare in questo modo, una sensazione tremenda. E mi scuso con chi ha dovuto vedere questa roba…”, ha dichiarato l’atleta in conferenza stampa.

Nonostante la delusione per la sconfitta, l’obiettivo di Novak Djokovic rimane invariato. Il serbo ha chiarito che il suo focus principale è il Roland Garros, sottolineando che, pur essendo consapevole della sua prestazione deludente, ora dovrà concentrarsi per capire cosa abbia causato una simile performance. Per poi fare dietrofront: “Anzi, non mi interessa”.