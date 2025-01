Novak Djokovic è costretto ad alzare bandiera bianca dopo un solo set della semifinale degli Australian Open che lo vedeva affrontare il numero 2 del mondo Alexander Zverev. Il serbo, che aveva già accusato dei problemi fisici nei quarti di finale, non ha potuto continuare la partita che lo vedeva in svantaggio per 7-6. Il tedesco ora attende uno tra Shleton e Sinner in finale.

Australian Open, Djokovic si ritira dopo un set: Zverev in finale

Erano state 10 le semifinali degli Australian Open vinte da Novak Djokovic in carriera senza alcuna sconfitta a referto, prima che nel 2024 l’italiano Jannik Sinner riuscisse a sconfiggerlo per 3 set a 0. Un anno dopo, 37 primavere alle spalle, il serbo era giunto ancora una volta agli atti conclusivi del suo torneo preferito, ma questa volta, più che dell’avversario, si è dovuto preoccupare del suo fisico. Un acciacco alla gamba che già lo aveva condizionato nella partita, seppur vinta, ai quarti di finale contro Alcaraz, questa volta non permette a Djokovic di essere competitivo. Dopo un solo set, comunque combattuto e perso 7-6, il fenomeno di Belgrado, deve arrendersi e lasciare a Zverev campo libero verso la finale del primo Slam del 2025.

Zverev in finale: attende Shelton o Sinner

Il classe 1997 Alex Zverev giunge, quindi, all’atto conclusivo di un altro Slam, e proverà il colpaccio che mai gli è riuscito in carriera. Per farlo, però, dovrà superare un ulteriore ostacolo che sarà rappresentato dall’americano Ben Shleton, giustiziere di Sonego nei quarti di finale, o dal numero uno del mondo Jannik Sinner. L’italiano ha il favore dei pronostici dalla sua parte. Soprattutto senza più Alcaraz e Djokovic in tabellone, l’altoatesino vede alzarsi ancor di più le sue chance di aggiudicarsi il terzo Slam della carriera e di riconfermarsi un anno dopo in Australia.