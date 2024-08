Heather Parisi ha detto la sua sul caso di positività al doping di Jannik Sinner, sottolineando che se fosse successo a Novak Djokovic si sarebbe scatenato l’inferno. Le sue parole, neanche a dirlo, non sono piaciute agli italiani.

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare di Jannik Sinner, risultato positivo a due controlli antidoping e successivamente assolto. A dire la sua anche Heather Parisi, che ha tirato in ballo Novak Djokovic, sottolineando che se fosse successo a lui si sarebbe scatenato l’inferno. In difesa del tennista anche l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini.

Via X (ex Twitter), Heather Parisi ha commentato così il caso Sinner:

“Possiamo essere d’accordo che se Novak Djokovic fosse risultato positivo per doping (“accidental” or not) come è risultato per due volte Jannik Sinner la reazione di Fans & Media sarebbe ora diversa? Sarebbe stato crocifisso dai provax e ogni titolo rimosso”.