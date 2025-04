Nella puntata di giovedì 3 aprile di Uomini e Donne, è andata in scena una sfilata che ha visto protagoniste le donne della categoria over. Tra tutte, Gemma Galgani ha catturato l’attenzione con la sua consueta eleganza, mescolando ironia e sensualità in un’esibizione che ha conquistato il pubblico. Ma a sorpresa, al termine della sfilata, è arrivato un gesto inaspettato che ha lasciato tutti di stucco. Cosa avrà fatto questa volta la dama torinese per stupire ancora una volta?

Tina Cipollari non approva l’esibizione di Gemma Galgani

Tina Cipollari non condivide l’entusiasmo generale. Secondo l’opinionista, sebbene Gemma possa avere successo nelle sfilate, nella sua vita sentimentale ottiene solo “zero”. Gianni Sperti interviene, elogiando l’esibizione di Gemma, definendola “fantastica”. Nonostante ciò, nella classifica finale, la dama si classifica al primo posto, battendo tutta la concorrenza, il che scatena la protesta di Tina, che sostiene che il risultato sia “tutto pilotato”.

La sfilata di Gemma Galgani e il gesto inatteso

La sfilata è iniziata con un look ispirato alla Statua della Libertà di New York e si è conclusa con un outfit sportivo sulle note della famosa hit “It’s Raining Men” del duo The Weather Girls. La sua esibizione ha convinto tutti, permettendole di vincere la sfida contro le altre donne. Poco prima di salire sul palco, Gemma aveva introdotto la sua performance con queste parole:

“Ho preso la carica dei 600 fulmini che si abbattono su di me ogni anno, senza però scalfirmi, restando sempre in piedi anche in mezzo alle tante tempeste che ci riserva la vita. Ora, piena di energia, in un fragoroso temporale pieno di folgori, pioggia, saette, ti porto via con me prendendoti per mano. Ma attento a non prendere la scossa. L’unica cosa che vorrei scuotere, infatti, è il tuo cuore per fargli accelerare il battito, ma soltanto per me”.

In un colpo di scena sorprendente, la dama termina la sua esibizione sotto un potente getto d’acqua, necessitando di un accappatoio per completare lo spettacolo. A tal proposito, rivolgendosi a Tina, ha commentato:

“Adesso finalmente me lo sono fatta da sola il gavettone“.

L’energia di Gemma è contagiosa, e la sua esibizione viene premiata con entusiasmo dalla platea di cavalieri e corteggiatori.