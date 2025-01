A Uomini e Donne è iniziato il trono di Tina Cipollari. A 24 anni dalla sua prima esperienza nel ruolo di tronista, l’opinionista ha deciso di rimettersi in gioco. Al centro dello studio, ha incontrato i suoi primi corteggiatori: Cosimo, Riccardo e Antonino. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai telespettatori più attenti.

Maria De Filippi, nel presentare Riccardo, 66 anni, rivela che l’uomo aveva già partecipato a Uomini e Donne nel 2017, corteggiando Gemma Galgani. Tra loro ci furono diversi baci, ma la conoscenza non andò avanti.

Anche questa volta, l’avventura a Uomini e Donne per lui si conclude in tempi brevi: non riesce a conquistare Tina, che sceglie di eliminarlo.

La nuova tronista di Uomini e Donne conosce anche Cosimo, che, nonostante la sua giovane età, riesce a conquistarla e resta in trasmissione.

“Per il momento mi fermo su Cosimo. M dispiace per gli altri, ma hanno parlato di romanticismo, non fa per me. A parte Cosimo, gli altri sembrano scappati di casa. Lui è giovane, però è come se non lo fosse. Non è un giovane aitante”.