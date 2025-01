Ci siamo, il momento che stanno aspettando da anni i fan di “Uomini e Donne” è arrivato. Tina Cipollari è salita sul trono! Il nuovo tronista invece è Gianmarco Steri, reduce dalla delusione per non essere stato scelto da Martina De Ioannon. Ieri, 14 gennaio 2025, c’è stata la prima registrazione, è stato boom di richieste per l’ex corteggiatore.

Tina Cipollari e Gianmarco, record trono: la registrazione sorprende

E’ iniziata la nuova stagione del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” che quest’anno vede finalmente sul trono l’amatissima Tina Cipollari. Ieri, 14 gennaio, c’è stata la prima registrazione e, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, per l’opinionista è stato creato un trono ad hoc, che è stato posizionato davanti a Gemma Galgani. Per il momento per Tina sono scesi tre pretendenti, ma lei ne ha fatto rimanere solo uno. Ecco le parole di Pugnaloni: “La registrazione è iniziata proprio con lei. Hanno fatto scendere un trono particolare portato da quattro persone e sono scesi tre per lei. Uno l’ha tenuto ma non è rimasto in studio. Tina ha poi detto che vedrà se uscirci per conoscerlo o no.” Pugnaloni ha anche detto che uno dei corteggiatori era già venuto in studio per corteggiare Gemma. L’altro tronista è Gianmarco Steri, per lui invece boom di richieste.

Gianmarco: è boom di richieste

Reduce dalla delusione per non essere stato scelto da Martina De Ioannon, che ha preferito Ciro, Gianmarco Steri è il nuovo tronista di “Uomini e Donne“. Da quando è uscita la notizia che sarebbe salito sul trono sono arrivate ben 3.000 chiamate. Questo afflusso record ha costretto la produzione a riorganizzare la modalità di selezione delle corteggiatrici, per riuscire a gestire il così elevato numero di richieste.