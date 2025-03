Gemma Galgani costretta a prendere una clamorosa decisione a “Uomini e Donne”, riguardo a Orlando. Riscostruiamo quanto successo.

Uomini e Donne: la segnalazione di Tina Cipollari su Orlando

L’amatissima dama del trono over di “Uomini e Donne” Gemma Galgani è sempre alla ricerca dell’amore. A quanto pare la frequentazione con il cavaliere Orlando è giunta al capolinea. Prima di scoprire cosa è successo, nel corso della puntata Tina Cipollari ha fatto una segnalazione proprio nei confronti di Orlando, asserendo che l’uomo frequenta una donna russa da circa 20 anni, che lei vive in Russia ma che spesso viene giù e che insieme viaggiano molto. Ecco cosa ha detto Orlando: “avevo questa relazione che è durata 11 anni, è una donna che ho amato molto. L’ultima volta ci siamo visti a ottobre, ma ho chiuso la relazione.”

Uomini e Donne, Gemma prende una clamorosa decisione con Orlando

Gemma Galgani durante la puntata ha raccontato a Maria De Filippi l’uscita con Orlando, lamentandosi del fatto che, una volta riaccompagnata a casa, il cavaliere non le abbia dato nemmeno un bacio. Quanto Orlando è entrato in studio, ha detto il perché: “mi dispiace ma non posso mentire e dire che sento una grande passione e un grande trasporto nei tuoi confronti.” Gemma a questo punto, ha deciso di chiudere un pò seccata: “non sei stato trasparente perché avresti potuto dirmelo prima che non provavi attrazione nei miei confronti.” A questo punto, Tina Cipollari ha fatto la sua segnalazione, sostenendo che secondo lei Orlando frequenta ancora la donna russa ed è per questo che non ha baciato Gemma.