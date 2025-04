Dopo un lungo periodo lontana dalla televisione, Barbara D'Urso è pronta a tornare in TV: chi la accompagnerà in questa nuova avventura?

Dopo un’assenza che ha suscitato molte discussioni, Barbara D’Urso potrebbe essere pronta a fare il suo grande ritorno in televisione. La conduttrice, icona della TV italiana, sembrerebbe intenzionata a riprendere le redini del piccolo schermo, portando con sé una nuova energia e, soprattutto, un partner di conduzione che potrebbe conquistare il pubblico. Chi sarà al suo fianco in questa nuova fase della sua carriera?

Barbara D’Urso torna in TV? L’indiscrezione

Lo scorso novembre, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha indicato che Barbara D’Urso potrebbe fare il suo ritorno in televisione nel maggio 2025 con un nuovo progetto su Rai 1.

Il giornalista ha rivelato che, secondo fonti autorevoli, la conduttrice sarebbe destinata a tornare tra i volti della TV pubblica. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda. Alessi ha aggiunto che, sebbene la notizia venga data per certa, non si tratta di una conferma ufficiale, e la situazione potrebbe essere smentita, visto che, per ora, tutto è ancora molto riservato.

Barbara D’Urso torna in TV? Ecco con chi condurrà il suo programma

Dopo un periodo di assenza, Barbara D’Urso sembra pronta a tornare in televisione con nuove opportunità lontano da Mediaset. A distanza di mesi dall’indiscrezione di Alessi, tornano a circolare voci su trattative in corso per un possibile ritorno in Rai.

Nel frattempo, emergono voci su una collaborazione con Paola Barale per un progetto televisivo innovativo, che potrebbe coinvolgere anche altre emittenti come La7, Discovery o Tv8. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali su nulla. Non ci resta che attendere.